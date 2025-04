Insa: AfD und Union in Sonntagsfrage gleichauf

Die AfD liegt beim Meinungsforschungsinstitut "Insa" in der Sonntagsfrage nun gleichauf mit der Union. Das berichtet die "Bild" unter Berufung auf eine Umfrage, die das Institut im Zeitraum vom 17. bis zum 22. April unter 2.010 Bundesbürgern durchgeführt hat.

Wäre am kommenden Sonntag Bundestagswahl, käme die AfD demnach auf 25 Prozent der Stimmen. Das ist ein halber Punkt mehr als in der Vorwoche und so viel wie nie. Im Gegenzug verlieren CDU und CSU einen halben Punkt und kommen ebenfalls auf 25 Prozent.

Die SPD verliert einen Punkt auf 15 Prozent. Die Grünen kommen unverändert auf elf Prozent, die Linkspartei auf zehn Prozent. Das BSW legt einen halben Punkt auf fünf Prozent zu. Die FDP würde mit 3,5 Prozent weiterhin die Fünf-Prozent-Hürde verfehlen.

Datenbasis: Zeitraum vom 17. bis zum 22. April unter 2.010 Bundesbürgern



Quelle: dts Nachrichtenagentur