Hellwege: 3000m² Vegetationsfläche geraten in Brand

Am frühen Montagabend, um 17:51 Uhr, wurden die Feuerwehren aus Sottrum Stuckenborstel, Hassendorf und die Einsatzleitgruppe der Samtgemeinde zu einem größeren Flächenbrand zunächst in den Sottrumer Ortsteil Everinghausen alarmiert.

Die gemeldete Fläche sollte zwischen einem ortsansässigen Campingplatz und der Autobahn liegen. Die ersteintreffenden Einsatzkräfte, unter anderem Sottrums Gemeindebrandmeister, konnten die Einsatzstelle weiter südlich der Wümmewiesen lokalisieren. Umgehend wurde die Einsatzstelle südlich der Wümme nach Hellwege Ortsteil Postmoor verlegt.

Dies hatte zur Folge, dass weitere Einsatzkräfte alarmiert wurden. So erhielt die Ortsfeuerwehr Hellwege, als zuständige Ortswehr, den Alarm sowie zur weiteren Unterstützung auch die Feuerwehr Posthausen. Die wasserführenden Fahrzeuge aus Sottrum und Hassendorf fuhren die Einsatzstelle in Hellwege an. Die Kameraden aus Stuckenborstel wurden aus dem Einsatz ausgelöst. Die weit abgelegene Fläche hatte eine Größe von 80 x 40 m² und wurde mit mehreren C-Strahlrohren aus den Wassertanks der eingesetzten Fahrzeuge abgelöscht.

Nach gut einer Stunde konnte der Einsatzleiter Feuer aus melden. Anschließend wurde die Fläche großzügig gewässert. Aufgrund der Nähe der Einsatzstelle zum Landkreis Verden, lobt die Einsatzleitung die Arbeit der Leitstellendisponenten, die zügig und unkompliziert eine sehr gute Funkverbindung der Einsatzkräfte aus beiden Landkreisen sicherstellten. Ebenfalls vor Ort war die Polizei, die nun Ermittlungen zur Brandursache auf genommen hat. Die Feuerwehr war mit 11 Fahrzeugen und 55 Einsatzkräften im Einsatz. Aktuell beträgt die Waldbrandstufe zwar "nur" 2 von 5, dennoch warnt die Feuerwehr vor offenen Flammen in abgelegenen Vegetations- und Waldflächen.



Quelle: Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme) (ots)