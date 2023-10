Hehn: Kleinbrand in einem Bürogebäude

Am heutigen Morgen gegen 08:09 Uhr bemerkten Mitarbeiter in einem Bürogebäude am Nordpark Brandgeruch und eine Rauchentwicklung. Ein Mitarbeiter betätigte einen Druckknopfmelder und alarmierte damit die Feuerwehr. Die Einsatzkräfte konnten einen Kleinbrand in einem Technikraum feststellen.

Der Brand wurde rasch gelöscht. Der entstandene Brandrauch wurde mit einem elektrischen Belüftungsgerät ins Freie befördert. Nach dem Abschluss der Maßnahmen konnten die Mitarbeiter ihre Arbeit im Gebäude wieder aufnehmen. Im Einsatz waren der Lösch- und Hilfeleistungszug der Feuer- und Rettungswache II (Holt), ein Rettungswagen sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter: Brandamtmann Holger Coenen Quelle: Feuerwehr Mönchengladbach (ots)