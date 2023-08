Oldenburg: Sekundenschlaf: Autofahrer rammt Baum, verletzt sich schwer und erhält dafür Strafanzeige

Heute Morgen, gegen 10:15 Uhr, kam es zu einem schweren Verkehrsunfall auf der Maastrichter Straße, ein Autofahrer wurde schwer verletzt.

Der Verkehrsunfalldienst wurde heute früh zu einem Verkehrsunfall in die Maastrichter Straße gerufen. Während der ersten Maßnahmen des Rettungsdienstes zur Versorgung des verletzten Autofahrers begann der Unfalldienst mit den Ermittlungen zur Ursache.

Demnach befuhr der 29-jährige Fahrer eines Ford Fiesta die Maastrichter Straße in Richtung Wehdestraße. In Höhe einer langgezogenen Linkskurve kam der Fahrer des Ford von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen Straßenbaum. Gegenüber ersten Zeugen soll der aus Oldenburg kommende Autofahrer angegeben haben, dass er einen Sekundenschlaf gehabt habe und es so zu dem Unfall gekommen sei.

Durch den Zusammenstoß wurde der 29-Jährige schwer verletzt und durch den Rettungsdienst in ein Oldenburger Krankenhaus gebracht. Der Ford des Oldenburgers erlitt einen Totalschaden, der Straßenbaum wurde ebenfalls erheblich beschädigt.

Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Maastrichter Straße für eine Stunde gesperrt werden.

Gegen den Unfallverursacher leitete die Polizei ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ein. (1032347)

Quelle: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland (ots)