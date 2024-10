Viersen: Kennen Sie diesen Roller?

Bereits am 30. August fuhr eine 41-jährige Frau aus Viersen beim Parken gegen ein Kleinkraftrad der Marke Suzuki. Sie informierte die Polizei, die das Kennzeichen überprüfte und feststellte, dass es nicht zulässig war, da es sich um ein selbst angefertigtes Versicherungskennzeichen handelte.

Auch die Fahrgestellnummer half nicht, den Besitzer zu ermitteln. Das Kleinkraftrad wurde daher abgeschleppt und steht in der Polizeiwache in Kempen.

Die Viersenerin sagte zudem aus, dass das Kleinkraftrad wohl schon seit mehreren Wochen in der Röntgenstraße in Viersen geparkt stand und vor wenigen Tagen umgeparkt wurde. Die Polizei fragt nun: Haben Sie dieses Kleinkraftrad schon einmal gesehen und können Hinweise zum Besitzer geben? Hinweise bitte an 02162/377-0.



Quelle: Kreispolizeibehörde Viersen (ots)