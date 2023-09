Gerolstein: Prävention in Zusammenarbeit mit dem Haus der Jugend

Sie ist schon eine feste Tradition geworden, die Zusammenarbeit der Polizeiinspektion Daun und Polizeiwache Gerolstein mit dem Haus der Jugend in Gerolstein. Zuletzt nun im Rahmen eines Selbstbehauptungskurses am 08. / 13. Und 20.09.2023.

In den letzten Jahren wurden immer wieder, mindestens einmal im Jahr Selbstbehauptungs- und verteidigungskurse für Jugendliche im Haus der Jugend in Gerolstein angeboten.

Regelmäßig an drei Abenden in der Woche lernten die jugendlichen Teilnehmer*innen den Umgang in unangenehmen und / oder bedrohlichen Situationen.

Vom reinen "Abstandhalten" bis hin zur tatsächlichen Verteidigung in einem Angriffsfall wurde alles trainiert. Auch das Thema, wie man einer Person in einer für sie bedrohlichen Lage am besten zu Hilfe eilen kann, wurde thematisiert.

Zuletzt kam auch der rechtliche Aspekt der Notwehr und Nothilfe nicht zu kurz.

"Es waren sehr kurzweilige Abende, die Teilnehmer*innen zeigten höchste Motivation und machten sich sowohl in der technisch-körperlichen Ausführung, als auch den rechtlichen Aspekten viele gute Gedanken!", fasste Sven Lehrke von der Polizeiinspektion Daun, der als Moderator an den Abenden fungierte, zusammen.

Frau Hens, Leiterin des Haus der Jugend in Gerolstein und Herr Lehrke, stellvertretender Leiter der Polizeiinspektion Daun sind sich einig, dass die Zusammenarbeit im Rahmen der Prävention fortgeführt werden soll.

In diesem Jahr war es aufgrund der hohen Nachfrage der jugendlichen Teilnehmer*innen bereits der zweite Kurs im HdJ.

Quelle: Polizeidirektion Wittlich (ots)