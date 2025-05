Kassel-Wesertor: Nächtlicher BMW-Brand in Schäfergasse: Kripo ermittelt wegen Brandstiftung und sucht Zeugen

In der Nacht von Freitag auf Samstag ist es in der Schäfergasse in Kassel zu einem Pkw-Brand gekommen. Ein vorbeifahrender Taxifahrer hatte den brennenden BMW gegen 3:50 Uhr bemerkt und daraufhin sofort die Feuerwehr alarmiert.

Das im Heckbereich des Fahrzeugs ausgebrochene Feuer konnte zwar schnell gelöscht werden, allerdings wird dennoch von einem Totalschaden an dem älteren blauen 3er BMW ausgegangen. Ein hinter dem Pkw geparkter Jaguar wurde durch die große Hitzeentwicklung im Frontbereich ebenfalls beschädigt. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf mehrere Tausend Euro. Die Beamten des Kommissariats 11 der Kasseler Kripo gehen nach den bisherigen Ermittlungen von einer vorsätzlichen Brandstiftung aus. Aus diesem Grund suchen die Ermittler nach Zeugen, die Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Brand des BMW gemacht haben und Hinweise auf die Täter geben können. Hinweise werden bei der Polizei unter Tel. 0561-9100 entgegengenommen. Quelle: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel (ots)