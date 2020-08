Lavelsloh: Zu dumm für Einbruch

In der Zeit vom 15. August 2020, 22h - 16. August 2020, 08h, wurde versucht in das Geschäft der Fa. Bekemeier in Lavelsloh einzubrechen. Nach derzeitigem Kenntnisstand warf ein unbekannter Täter einen sogenannten Straßenablaufgulli gegen ein Segment der Schaufenster der genannten Firma. Der Gulli prallte jedoch ab, so daß ein letztendlich tatsächliches Eindringen nicht möglich war.

Das Schaufenstersegment ist jedoch zerstört und dürfte einen Schaden i.H.v. mehreren tausend Euro haben. Der Gulli konnte einer Lavelsloher Straße zugeordnet werden, wo die Täter ihn vor Tatausführung entnommen haben dürften. Da die Verwendung des Gullideckel und das Bersten der Schaufensterscheibe durchaus eine gewisse Lautstärke entwickelt haben dürfte, werden mögliche Zeugen gebeten, sich mit der Polizei Stolzenau in Verbindung zu setzen. Quelle: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg (ots)