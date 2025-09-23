Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Nach Legalisierung: Jugendlicher Cannabiskonsum auf Tiefststand

Freigeschaltet am 23.09.2025 um 06:52 durch Sanjo Babić
Laut einem Bericht des Redaktionsnetzwerks Deutschland ist der Anteil minderjähriger Cannabiskonsumenten nach der Legalisierung gesunken. Grundlage sind neue Auswertungen der Drogenaffinitätsdaten, über die die dts berichtete.

Die aktuell ausgewerteten Zahlen zeichnen ein anderes Bild als vielfach erwartet. Demnach ist der Anteil der 12- bis 17-Jährigen, die Cannabis konsumieren, zurückgegangen. Fachleute führen das unter anderem auf eine veränderte Marktstruktur, eine Entkriminalisierung erwachsener Konsumenten und begleitende Präventionskampagnen zurück.


Gleichzeitig warnen Suchtforscher, den Trend nicht zu romantisieren. Entscheidend seien Aufklärung, Jugendschutz und verlässliche Datenreihen über mehrere Jahre. Die Teillegalisierung richtet sich an Erwachsene. Für Minderjährige bleibt der Konsum verboten, was weiterhin Kontrollen und Prävention erforderlich macht.

