Dörpen: 16 Container von Betriebsgelände entwendet

Freigeschaltet am 08.08.2025 um 12:15 durch Sanjo Babić
Bild: Polizei
Bild: Polizei

In der Zeit zwischen Anfang März und Ende Juli dieses Jahres haben bislang unbekannte Täter insgesamt 16 Container (siehe Foto) von einem Betriebsgelände eines Deponiebetriebes am Rüskenweg in Dörpen entwendet. Bei dem Diebesgut handelt es sich um gebrauchte Container mit einem Gesamtwert von über 40.000 Euro.

Nach bisherigen Erkenntnissen ist davon auszugehen, dass zum Abtransport ein Spezialfahrzeug eingesetzt wurde. Die Polizei Dörpen bittet um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 04963/918080.

Quelle: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim (ots)

