Wildeshausen: Die Krandelstraße feiert - Ein gelungener Tag der offenen Tür bei der Feuerwehr

Die Feuerwehr Wildeshausen und das Sport- und Wellnesscenter Auszeit blicken auf einen rundum erfolgreichen Tag der offenen Tür zurück. Unter dem Motto "Die Krandelstraße feiert - 130 Jahre Feuerwehr Wildeshausen, 10 Jahre Auszeit" lockten die beiden Gastgeber zahlreiche Besucherinnen und Besucher an - darunter viele Familien mit Kindern.

Bereits ab 10 Uhr füllte sich das Gelände schnell. Vor allem für die kleinen Gäste gab es viel zu entdecken: ein großer Sandberg, Mitmachaktionen bei der Jugendfeuerwehr, Feuerwehrfahrzeuge zum Erkunden, eine XXL-Kickerwand sowie zahlreiche weitere Attraktionen.

Übungen und Vorführungen begeisterten:

Ein erster Höhepunkt war die Übung der Jugendfeuerwehr um 11 Uhr. Mit viel Geschick und Engagement präsentierten die Nachwuchskräfte ihr Können - das Publikum belohnte dies mit kräftigem Applaus. Gegen 14 Uhr sorgte dann die feuerwehreigene Tanzgruppe mit einer "Wilder Westen"-Choreografie für beste Unterhaltung.

Das absolute Highlight folgte um 15 Uhr: eine realitätsnahe Einsatzübung mit Feuer und Rauch. In einer eigens von Einsatzkräften gebauten, voll möblierten Hütte wurde ein Wohnungsbrand simuliert. Schauspieler Kai Strömer stellte einen Bewohner dar, der versehentlich das Feuer ausgelöst hatte. Der Notruf wurde von einem freiwilligen Besucher abgesetzt und real über die Leitstelle Oldenburg abgewickelt - inklusive Sirenenalarm und Alarmierung per Funkmeldeempfänger. Kurze Zeit später rückten drei Fahrzeuge an. Als die Einsatzkräfte eintrafen, schlugen bereits Flammen aus der Hütte. Die Zuschauer verfolgten gebannt, wie schnell ein Wohnraum in Vollbrand geraten kann, und beobachteten die Löscharbeiten mit großem Respekt.

Begegnung, Gemeinschaft und Genuss:

Neben den spannenden Vorführungen standen Austausch und Geselligkeit im Mittelpunkt. Bei Kaffee und Kuchen - liebevoll gebacken und gespendet von den Partnerinnen und Partnern der Einsatzkräfte - kamen Gäste, Feuerwehrleute und Sportbegeisterte ins Gespräch.

Unter den Ausstellern waren auch die Malteser Wildeshausen, Vertreter der Polizei, eine Oldtimer-Fahrzeuggruppe sowie die Feuerwehr Düngstrup. Viele Einsatzkräfte der eigenen Feuerwehr trugen ebenfalls zum Gelingen des Festes bei.

Fazit:

Ein Tag voller Action, Information, Unterhaltung und Gemeinschaft - so lässt sich der Tag der offenen Tür 2025 in der Krandelstraße zusammenfassen. Die Feuerwehr Wildeshausen und die Auszeit Sport & Wellness bedanken sich herzlich bei allen Beteiligten, Gästen und Unterstützern für diesen unvergesslichen Tag.

Quelle: Kreisfeuerwehr Oldenburg (ots)