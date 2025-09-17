Menden: Zimmerbrand in einem Mehrfamilienhaus

Am Dienstagnachmittag meldeten mehrere Anrufer über die 112 einen Brand in einem Mehrfamilienhaus im Stadtteil Berkenhofskamp. Gegen 16 Uhr alarmierte die Kreisleitstelle die Einheiten der Feuerwache sowie der Löschgruppen Lendringsen und Oesbern.

Als die Feuerwehr vor Ort eintraf, schlugen bereits Flammen aus einem Fenster im ersten Obergeschoss des Wohnhauses und drohten auf den darüberliegenden Dachbereich überzugreifen. Durch die schnelle Vornahme eines Strahlrohres von außen konnte gezielt Löschwasser in den Brandraum eingebracht werden, dies schlug die offenen Flammen nieder und verhinderte eine Ausbreitung auf die Traufe.

Parallel bereiteten sich mehrere Trupps unter Atemschutz für die Innenbrandbekämpfung vor. Während die einen den Brand in der betroffenen Wohnung bekämpften, kontrollierten weitere Trupps den Dachbereich. Hierbei kam auch die Drehleiter zum Einsatz. Bereits nach kurzer Zeit meldete der Einsatzleiter "Feuer unter Kontrolle!".

Alle Bewohner hatten das Gebäude bereits vor dem Eintreffen der Feuerwehr verlassen und wurden vorsichtshalber durch den Rettungsdienst gesichtet. Eine Behandlung musste glücklicherweise nicht erfolgen.

Auf Grund der zu Beginn gegebenen Ausbreitungsgefahr auf das Dach, erhöhte der Einsatzleiter kurz nach dem Eintreffen von "Feuer 1" auf "Feuer 2", sodass auch der Löschzug Mitte zum Berkenhofskamp ausrückte. Für die Dauer des Einsatzes blieb die Straße Berkenhofskamp für ca. eineinhalb Stunden voll gesperrt.

Quelle: Freiwillige Feuerwehr Menden (ots)