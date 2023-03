Zum zweiten Mal in drei Monaten: Russe gewinnt Milliarde im Lotto

Russland hat einen zweiten Lottomilliardär. Nachdem in der Nacht zum 1. Januar auf ein in Moskau erworbenes Los diese sagenhafte Gewinnsumme entfiel, konnte ein Mann aus Nischni Nowgorod den zweiten Milliardengewinn der russischen Lottogeschichte einsacken. Natürlich alles in Rubel gerechnet. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Russland hat einen zweiten Lottomilliardär: Ein Schlosser aus Nischni Nowgorod hat eine Milliarde Rubel gewonnen, teilte eine staatliche Lotteriegesellschaft der Nachrichtenagentur RIA Nowosti mit. Nach Abzug der Steuern erhält der Mann 850 Millionen ausgezahlt, mit denen er seine Kredite abzahlen und ein neues Auto kaufen will. Erst in der diesjährigen Silvesternacht gab es erstmals in der russischen Geschichte einen Milliardengewinn im Lotto. Zum allerersten Lottomilliardär Russlands wurde jedoch nur bekannt, dass das Los in Moskau gekauft wurde. Eine Milliarde Rubel entspricht nach dem aktuellen Wechselkurs einem Betrag von etwa 12,5 Millionen Euro. " Quelle: RT DE