Motorradfahrer in Berlin tödlich verunglückt

In Berlin ist am Donnerstag ein Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall tödlich verunglückt. Das teilte die Polizei am Donnerstag mit.

Der 59-Jährige ist bisherigen Ermittlungen zufolge von einem ihm entgegenkommenden Pkw eines 43-Jährigen erfasst worden, nachdem er während eines Bremsvorgangs die Kontrolle über sein Motorrad verloren hatte und in den Gegenverkehr gekommen war. Alarmierte Rettungskräfte versuchten vergeblich den Verunglückten zu reanimieren. Er verstarb noch am Unfallort. Quelle: dts Nachrichtenagentur