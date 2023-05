Mönchengladbach-Nord: Verkehrsunfall auf der Autobahn im morgendlichen Berufsverkehr

Am heutigen Morgen wurde die Feuerwehr zu einem Verkehrsunfall auf die BAB 52 in Fahrtrichtung Düsseldorf gerufen. Kurz vor der Anschlussstelle Nord war es zu einem Auffahrunfall mit 4 PKW gekommen. Nach einer Untersuchung durch den Notarzt wurden 4 Verletzte zur weiteren Versorgung in Krankenhäuser im Stadtgebiet transportiert. Während der Rettungsmaßnahmen kam es zu Verkehrbehinderungen und einem längeren Rückstau im Berufsverkehr.

Im Einsatz waren die Kräfte der Feuer- und Rettungswache ll (Holt), der Rüstwagen aus dem Technik- und Logistikzentrum, die Einheit Hardt der Freiwilligen Feuerwehr, der Rettungsdienst der Feuerwehr mit drei Rettungswagen und einem Notarzteinsatzfahrzeug sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr. Einsatzleiter BOI Sebastian Teeuwen Quelle: Feuerwehr Mönchengladbach (ots)