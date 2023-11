Hunderte Teilnehmer bei Pro-Israel-Demo der linken Szene in Leipzig

In Leipzig sind am Sonntag mehrere Hundert Menschen bei einer pro-israelischen Demo der linken Szene auf die Straße gegangen. Nach Schätzung eines dts-Reporters beteiligten sich etwa 400 Menschen unter dem Motto "Jetzt erst recht. Gegen den antisemitischen Normalzustand" an der Veranstaltung.

Die als antifaschistisch bezeichnete Demonstration begann gegen 14 Uhr und endete am Nachmittag am Wilhelm-Leuschner-Platz in der Leipziger Innenstadt mit einer Abschlusskundgebung. Auf Plakaten waren Aussagen wie "Antisemitismus bekämpfen heißt Israel verteidigen", "Islamismus zerschlagen - Nationalismus bekämpfen" oder "Gegen den Islamismus, Antisemitismus & Nationalismus der palästinensischen `Befreiungsbewegung`" zu sehen. Mehrere Teilnehmer brachten zudem Israel-Flaggen mit. Die Demonstration verlief bis auf wenige Zwischenrufe friedlich. Quelle: dts Nachrichtenagentur