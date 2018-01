Reservisten-Verband will Zivilisten an der Waffe ausbilden

Aus Personalnot will der Reservisten-Verband künftig auch Zivilisten an der Waffe ausbilden. Wie die "Bild" berichtet, habe der Verband bereits 30 Kandidaten für ein Pilot-Projekt ausgewählt, die zunächst vom Militärischen Abschirmdienst auf Sicherheitsbedenken überprüft und dann in Wochenendseminaren durch die Grundausbildung bei der Bundeswehr geschleust werden. Unterstützt wird das Projekt vom Verteidigungsministerium.

"Die Initiative des Pilotprojektes zielt darauf ab, geeignete und motivierte Reservisten zu gewinnen und zu qualifizieren", erklärte ein Sprecher. Die Auswertung des Pilot-Projektes werde zeigen, ob die Idee "Schule macht". Laut Verband waren im vergangenen Jahr 27.750 Reservisten im Einsatz. Das seien über 30.000 weniger als benötigt. Quelle: dts Nachrichtenagentur

