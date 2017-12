Christel Neudeck warnt vor falschen Rücksichtnahmen auf Islamisten

Die Frau des verstorbenen Flüchtlingshelfers Rupert Neudeck, Christel Neudeck, warnt vor "falschen Rücksichtnahmen" auf radikale Islamisten. "Wenn Leute hier der Meinung sind, wir sollten Sankt Martin nicht mehr Sankt Martin nennen, dann schadet das allen, auch den Muslimen", sagte Christel Neudeck im Interview mit der in Bielefeld erscheinenden Neuen Westfälischen.

"Wir sollten uns das nicht gefallen lassen. Die sind zu uns gekommen und nicht wir zu ihnen", so Neudeck. Im Blick auf Frauenrechte mahnt Neudeck mehr Konsequenz an: "Wenn Frauen ein Kopftuch tragen wollen, dann sollen sie das tun. Das gesamte Gesicht zu verdecken, finde ich allerdings nicht in Ordnung. Ich möchte sehen, mit wem ich spreche. Das sage ich den Frauen dann auch."

Quelle: Neue Westfälische (Bielefeld) (ots)