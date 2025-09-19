Wahlbeben in Brandenburg: Neue Umfrage sieht AfD deutlich an der Spitze

Eine neue Landtagsumfrage sieht die AfD in Brandenburg klar vor allen anderen Parteien, meldet WELT. Die Projektionen erschweren rechnerisch stabile Bündnisse und heizen die Debatte über Koalitionsoptionen an.

Den Angaben zufolge setzt sich der Trend fort, dass sich das Parteiensystem in Brandenburg weiter ausdifferenziert und klassische Zweierbündnisse an Wahrscheinlichkeit verlieren. Hinter der AfD gruppieren sich mehrere Parteien eng beieinander, was die Bildung einer tragfähigen Regierung kompliziert macht. Politische Beobachter erwarten, dass Wahlbeteiligung und Mobilisierung in der Schlussphase stärker als sonst über die Mehrheitsbildung entscheiden.

Im Mittelpunkt der Diskussion stehen die möglichen Ausschlusskriterien für Koalitionen und die Frage, welche programmatischen Schnittmengen überhaupt Bestand haben. Strategen verweisen darauf, dass regionale Themen wie Infrastruktur, Sicherheit und Wirtschaftsförderung zusätzliche Dynamik in die letzten Wochen vor der Wahl bringen können. Auch kurzfristige Ereignisse könnten die Stimmungsbilder noch verschieben.

Quelle: ExtremNews



