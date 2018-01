48 Prozent der Deutschen, die keinen Sport treiben, fehlt es an Motivation

Fitness-Trends und Sport-Hype? Nicht für jeden Grund genug, dem inneren Schweinehund Beine zu machen. Jedem zweiten Deutschen, der keinen Sport treibt (48 Prozent), mangelt es an Motivation. Das zeigt eine repräsentative forsa-Umfrage (1) im Auftrag von CosmosDirekt, dem Direktversicherer der Generali in Deutschland. 32 Prozent der Befragten fühlen sich auch ohne Sport wohl.

Zeitmangel (29 Prozent) und ein fehlender Sparringspartner (22 Prozent) halten die Deutschen ebenfalls vom Training ab. Damaris Kleist, Vitality-Expertin bei CosmosDirekt, erklärt: "Es muss nicht immer ein mehrstündiges Sport-Programm sein. Kleine Bewegungseinheiten lassen sich spielend in den Alltag integrieren und tragen entscheidend zur eigenen Fitness und somit zur aktiven Vorsorge bei." Auch Versicherer möchten ihre Kunden durch ein Belohnungssystem auf dem Weg in ein gesünderes Leben unterstützen. So bietet etwa CosmosDirekt mit dem Generali-Vitality-Programm erstmalig seinen Kunden die Möglichkeit an, bei gesundheitsbewusstem Verhalten eine Rückerstattung von Risikolebensversicherungsbeiträgen zu erhalten.

Datenbasis: (1) Repräsentative Umfrage "Vitality 2017" des Meinungsforschungsinstituts forsa im Auftrag von CosmosDirekt. Im Juli 2017 wurden in Deutschland 1.505 Bundesbürger ab 18 Jahren befragt - davon gaben 438 an, keinen Sport zu treiben.

Quelle: CosmosDirekt (ots)