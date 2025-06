Feldberg: Reptilien ausgesetzt - Zeugen gesucht

Der unter anderem für Tierschutzdelikte zuständige Fachdienst Gewerbe/Umwelt der Polizei wurde am 18. Juni darüber informiert, dass offenbar bei einem Steinbruch im Bereich Feldberg-Grafenhausen einige Bartagame ausgesetzt worden seien.

Passanten hatten dort mindestens vier der hier nicht heimischen Reptilien gesehen. Verständigte Mitglieder eines Freiburger Reptilienschutzvereines nahmen sich der Angelegenheit an und konnten sieben der teils in schlechtem Zustand befindlichen Tiere auffinden und sie so retten.

Es ist zu vermuten, dass sich noch weitere dieser Schuppenreptilien dort im Bereich aufhalten. Aufgrund des schlechten Ernährungszustandes der überwiegend erwachsenen Tiere ist davon auszugehen, dass sie bereits in den letzten Wochen ausgesetzt wurden.

Das Aussetzen dieser Tiere stellt ein Straftatbestand nach dem Tierschutzgesetz dar. Die Polizei weist darauf hin, dass es genügend Möglichkeiten gibt, Tiere in gute Hände abzugeben. In den meisten Fällen sogar kostenlos.

Fachdienst Gewerbe/Umwelt (Tel.: 0761/216892-0) hat die weiteren Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise zur Herkunft der Tiere geben können.

Quelle: Polizeipräsidium Freiburg (ots)