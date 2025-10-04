Verden: Brand eines Pkw inklusive Bootsanhänger

Am Freitagmorgen gegen kurz vor 08 Uhr gerät auf der BAB27 in Fahrtrichtung Hannover zwischen den Anschlussstellen Verden-Ost und Walsrode-West ein Pkw aus bislang unbekannter Ursache in Brand.

Der Pkw führt einen mit 15 Ruderbooten beladenen Bootsanhänger mit sich, auf welchen die Flammen im weiteren Verlauf ebenfalls übergreifen. Personen werden durch den Brand nicht verletzt. Für die Dauer der Löscharbeiten sowie zur anschließenden aufwendigen Bergung des Gespanns wurde die A27 zwischen den Anschlussstellen vollständig gesperrt. Die Sperrung wurde nach der Reinigung der Fahrbahn gegen 17:00 Uhr aufgehoben. Der Pkw sowie alle Ruderboote sind durch den Brand vollständig zerstört. Der Gesamtschaden beläuft sich nach erster Schätzung auf ca. 50.000 Euro.

Quelle: Polizeiinspektion Verden / Osterholz (ots)