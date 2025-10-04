Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Sie sind hier: Startseite Nachrichten Vermischtes Verden: Brand eines Pkw inklusive Bootsanhänger

Verden: Brand eines Pkw inklusive Bootsanhänger

Freigeschaltet am 04.10.2025 um 06:31 durch Sanjo Babić
Bild: Polizei
Bild: Polizei

Am Freitagmorgen gegen kurz vor 08 Uhr gerät auf der BAB27 in Fahrtrichtung Hannover zwischen den Anschlussstellen Verden-Ost und Walsrode-West ein Pkw aus bislang unbekannter Ursache in Brand.

Der Pkw führt einen mit 15 Ruderbooten beladenen Bootsanhänger mit sich, auf welchen die Flammen im weiteren Verlauf ebenfalls übergreifen. Personen werden durch den Brand nicht verletzt. Für die Dauer der Löscharbeiten sowie zur anschließenden aufwendigen Bergung des Gespanns wurde die A27 zwischen den Anschlussstellen vollständig gesperrt. Die Sperrung wurde nach der Reinigung der Fahrbahn gegen 17:00 Uhr aufgehoben. Der Pkw sowie alle Ruderboote sind durch den Brand vollständig zerstört. Der Gesamtschaden beläuft sich nach erster Schätzung auf ca. 50.000 Euro.

Quelle: Polizeiinspektion Verden / Osterholz (ots)

Gern gelesene Artikel

Videos
Daniel Mantey Bild: Hertwelle432
"MANTEY halb 8" deckt auf - Wer steuert den öffentlich-rechtlichen Rundfunk?
Mantey halb 8 - Logo des Sendeformates
"MANTEY halb 8": Enthüllungen zu Medienverantwortung und Turcks Überraschungen bei und Energiewende-Renditen!
Weitere Videos
Termine
Kommende Termine
Newsletter
Wollen Sie unsere Nachrichten täglich kompakt und kostenlos per Mail? Dann tragen Sie sich hier ein:
Schreiben Sie bitte strich in folgendes Feld um den Spam-Filter zu umgehen

Oder nutzen sie unseren
News-Feed News-Feed
Anzeige