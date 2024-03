München: Zoll verhindert Goldschmuggel Goldarmreif in Baguette entdeckt

Einen Goldarmreif, versteckt in einem Baguette, haben Zöllner am Münchner Flughafen bei einer Kontrolle gefunden. Die 60-jährige Reisende kam am Samstag, den 02.03.2024 von einem Türkeiaufenthalt zurück und wurde beim Durchschreiten des grünen Kanals für anmeldefreie Waren zu einer Kontrolle gebeten. Als die Beamten beim Röntgen des Handgepäcks Goldschmuck erkannten, wurden sie argwöhnisch. Die Zöllner haben daraufhin den Inhalt des Gepäckstückes, das zahlreiche Lebensmittel enthielt, genauer untersucht.

"Das Misstrauen der Beamten war nicht unbegründet. In einem Baguette war ein goldener Armreif versteckt", so Daniela Huber, Sprecherin des Hauptzollamts München. Die fälligen Abgaben in Höhe von rund 200 Euro hat die Frau anstandslos bezahlt und konnte den Goldarmreif anschließend mit nach Hause nehmen. Quelle: Hauptzollamt München (ots)