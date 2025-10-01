Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Stimmenchaos! Rechenfehler, Verwechslung – Demokratie-Stresstest im Revier

Freigeschaltet am 01.10.2025 um 11:13 durch Sanjo Babić
Bild: Unbekannt / Eigenes Werk

WELT TV berichtet von einer Auszählpanne in Mülheim an der Ruhr: Vertauschte Stimmen machten eine Korrektur des OB-Ergebnisses nötig; laut dpa fordert die SPD-Kandidatin eine Neuauszählung.

Bei der Stichwahl zum Oberbürgermeister in Mülheim an der Ruhr wurden Stimmen zweier Kandidaten verwechselt. Nach der Korrektur liegt der CDU-Amtsinhaber vorn. Entdeckt wurde der Fehler bei einer nachgelagerten Prüfung. Die Stadt prüft den Ablauf und kündigte Aufklärung an.

Die SPD-Herausforderin verlangt eine umfassende Neuauszählung. In mehreren NRW-Kommunen fielen die Stichwahl-Ergebnisse eng aus. Landesweit verweisen Wahlämter auf komplexe Briefwahl-Abläufe und Personalknappheit.

Quelle: ExtremNews


