Wiesbaden: Unfall mit 5 beteiligten LKW und einer verletzten Person

Am Dienstag Nachmittag gegen 16:10 Uhr kommt es auf der BAB 3 zwischen den Anschlussstellen Diez und Limburg Nord in Fahrtrichtung Frankfurt auf dem rechten Fahrstreifen zu einem Verkehrsunfall, bei dem fünf LKW auf einander aufgefahren sind.

In einem der hinteren LKW wird der 68-jährige deutsche Fahrer in seinem Führerhaus eingeklemmt und muss durch die eingesetzte Feuerwehr befreit werden. Die Person wird anschließend in ein umliegendes Krankenhaus verbracht, ist jedoch ansprechbar und orientiert.

Nach ersten Erkenntnissen müssen vier LKW aufgrund der Verkehrsdichte abbremsen, ein fünfter, 75 jähriger LKW-Fahrer aus den Niederlanden, erkennt die Situation zu spät und schiebt die vorausfahrenden Gespanne aufeinander. Durch den Unfall kommt es zu einer 30 minütigen Vollsperrung, was weitreichende Auswirkungen für den Verkehr hat. Eine entsprechende Umleitungsempfehlung ist geschaltet. Gegen 20:00 Uhr konnten alle Spuren für den Verkehr wieder freigegeben werden.



Quelle: PASt (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen (ots)