Bad Nenndorf: Rohrbombe im Zigarettenautomaten

In Bad Nenndorf, in der Gehrenbreite, hat um 16 Uhr, beim Auffüllen eines Zigarettenautomaten ein Mitarbeiter der Betreiberfirma einen Gegenstand im Ausgabeschacht für die Zigaretten festgestellt. Der Gegenstand hatte eine Zündvorrichtung, daraufhin verständigte der Mitarbeiter die Polizei. Ein Delaborierer der Polizei stellte fest, dass es sich um einen Sprengsatz handelte.

Die Gäste und Mitarbeiter des angrenzenden Hotels wurden, wie die angrenzenden Gewerbebetriebe wurden evakuiert. Die umliegenden Straßen wurden temporär gesperrt.

Der Sprengkörper wurde aus dem Zigarettenautomaten entfernt und auf einem angrenzenden Feld kontrolliert gesprengt.

Eingesetzt waren weiterhin die Feuerwehr Bad Nenndorf sowie ein Rettungswagen.

Sollte Zeugen aufgefallen sein, das eine oder mehrere Personen in der Zeit zwischen 12 Uhr und 15:30 Uhr an dem Zigarettenautomaten in der Gehrenbreite herum manipuliert haben, werden diese gebeten sich bei der Polizei Bad Nenndorf unter der Telefonnummer: 05723-74920 zu melden.



Quelle: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg (ots)