Petershagen: Autofahrerin kollidiert mit Traktorgespann

Bei einer Kollision zwischen einem Traktorgespann und einem Auto am Donnerstagmorgen in Friedewalde-Mindenerwald erlitt eine 27-jährige Frau aus Diepenau leichte Verletzungen.

Die Frau war gegen 7.20 Uhr mit ihrem VW auf der Mindener Straße, einem Teilstück der L 764, in Richtung der L 770 unterwegs. Als die Frau beabsichtigte, einen vor ihr fahrenden Traktor samt Güllefass zu überholen, bog der 26-jährige Gespannfahrer nach links in einen Feldweg ab. Durch den Zusammenstoß geriet der VW von der Straße ab und kam in einem Graben zum Stehen.

Die 27-Jährige wurde zur medizinischen Betreuung mit einem Rettungswagen ins Klinikum nach Minden gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit, sodass eine Bergung erforderlich war. Die Landstraße war für die Dauer der Unfallaufnahme für rund eine Stunde am Morgen gesperrt.

Quelle: Polizei Minden-Lübbecke (ots)