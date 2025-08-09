Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Sie sind hier: Startseite Nachrichten Vermischtes Braunlage: Verkehrsunfall mit Krad

Braunlage: Verkehrsunfall mit Krad

Freigeschaltet am 09.08.2025 um 06:30 durch Sanjo Babić
Bild: Polizei
Bild: Polizei

Die 21jährige Beteiligte aus Unstrut im Hainich/Thüringen, befährt mit ihrem Krad Honda die Bundesstraße 4/242 aus Richtung Braunlage kommend, in Richtung Hohegeiß.

In Höhe der alten Müllkippe, innerhalb einer leichten Linkskurve kommt sie vermutlich aufgrund eines Fahrfehlers, sowie bei, für die Straßenverhältnisse unangepasster Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab, durchfährt zunächst die Bankette, kollidiert hier aber mit einem Leitpfosten. Dadurch kommt sie zu Fall und rutscht samt Krad in den Straßengraben. 

Hierdurch verletzt sie sich und muss mittels eines Rettungswagens einem Krankenhaus im Südharz zugeführt werden. Am Krad Honda entsteht vermutlich wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 5000 Euro.

Quelle: Polizeiinspektion Goslar (ots)

Gern gelesene Artikel

Videos
Daniel Mantey Bild: Hertwelle432
"MANTEY halb 8" deckt auf - Wer steuert den öffentlich-rechtlichen Rundfunk?
Mantey halb 8 - Logo des Sendeformates
"MANTEY halb 8": Enthüllungen zu Medienverantwortung und Turcks Überraschungen bei und Energiewende-Renditen!
Weitere Videos
Termine
Kommende Termine
Newsletter
Wollen Sie unsere Nachrichten täglich kompakt und kostenlos per Mail? Dann tragen Sie sich hier ein:
Schreiben Sie bitte vorort in folgendes Feld um den Spam-Filter zu umgehen

Oder nutzen sie unseren
News-Feed News-Feed
Anzeige