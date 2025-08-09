Braunlage: Verkehrsunfall mit Krad

Die 21jährige Beteiligte aus Unstrut im Hainich/Thüringen, befährt mit ihrem Krad Honda die Bundesstraße 4/242 aus Richtung Braunlage kommend, in Richtung Hohegeiß.

In Höhe der alten Müllkippe, innerhalb einer leichten Linkskurve kommt sie vermutlich aufgrund eines Fahrfehlers, sowie bei, für die Straßenverhältnisse unangepasster Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab, durchfährt zunächst die Bankette, kollidiert hier aber mit einem Leitpfosten. Dadurch kommt sie zu Fall und rutscht samt Krad in den Straßengraben.

Hierdurch verletzt sie sich und muss mittels eines Rettungswagens einem Krankenhaus im Südharz zugeführt werden. Am Krad Honda entsteht vermutlich wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 5000 Euro.

Quelle: Polizeiinspektion Goslar (ots)