Werne: Eigentümer eines sichergestellten E-Bikes gesucht

Im Rahmen eines Polizeieinsatzes wurde am Sonntag, 16.03.2025 an einer Bushaltestelle an der Vinnumer Straße in Selm ein E-Bike aufgefunden.

Eine Strafanzeige ist bislang noch nicht eingegangen. Der Eigentümer des E-Bikes der Marke Brennabor wird gebeten, die Polizei in Werne unter 02389 921 3420 oder 02303 921 0 zu kontaktieren. Oder per Mail: [email protected]. Quelle: Kreispolizeibehörde Unna (ots)