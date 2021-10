Rösrath: Auffahrunfall zwischen Traktor, Pkw und Fahrrad - Ohne Schutzengel wär es schief gegangen

Am Donnerstag (30.09.) gegen 14:12 Uhr musste die Kölner Straße wegen eines Auffahrunfalls zwischen einem 26-jährigen Traktorfahrer aus Lohmar und einem 54-jährigen Pkw-Fahrer aus Rösrath vorerst in beide Richtungen gesperrt werden.

Der Traktorfahrer befuhr die Kölner Straße in Fahrtrichtung Rösrath-Mitte. Aus Sorge um ein kleines Kind, welches er am rechten Fahrbahnrand sah, bemerkte er zu spät, dass der 54-jährige Pkw-Fahrer in seinem Mercedes auf Höhe der dortigen Tankstelle vor ihm zum Stehen kam.

Dieser wollte zunächst einen aus Richtung Rösrath Zentrum kommenden Radfahrer passieren lassen, um dann nach rechts auf das Tankstellengelände zu fahren.

Der 26-jährige Traktorfahrer fuhr dem Mercedes hinten ungebremst auf, wodurch dieser einen Stoß nach vorne bekam und mit einem 84-jährigen Radfahrer aus Rösrath kollidierte. Der Pkw-Fahrer und der Radfahrer verletzten sich bei dem Unfall schwer und wurden mittels Rettungswagen in nahegelegene Krankenhäuser verbracht. Der Traktorfahrer blieb unverletzt.

Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und wurde durch einen Abschleppdienst abgeschleppt. Der Gesamtschaden wird auf circa 34.000 Euro geschätzt. Rund eineinhalb Stunden später konnte die Fahrbahn wieder freigegeben werden.



Quelle: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis (ots)