Weitere Festnahme nach tödlichem Autorennen in Ludwigsburg

Nach dem tödlichen Autorennen in Ludwigsburg hat die Polizei einen weiteren Tatverdächtigen verhaftet. Wie das Polizeipräsidium Ludwigsburg am Freitag mitteilte, wurde ein 34-jähriger türkischer Staatsangehörige am Vormittag festgenommen und von einem Richter am Amtsgericht Stuttgart in U-Haft geschickt.

Ein 32-Jähriger war bereits an der Unfallstelle festgenommen worden. Die beiden Männer sollen sich am 20. März mit zwei Mercedes S-Klassen ein illegales Autorennen geliefert haben. Dabei waren zwei junge Frauen im Alter von 23 und 22 Jahren ums Leben gekommen. Sie saßen in einem unbeteiligten Fahrzeug und waren mit einem der beiden Mercedes kollidiert. Quelle: dts Nachrichtenagentur