Polizei nimmt Klimaaktivistin Greta Thunberg in Gewahrsam

Die Polizei hat eine Gruppe um die bekannte Klima-Aktivistin Greta Thunberg in Gewahrsam genommen. Thunberg wurde von den Polizisten in der Nähe der Abbruchkante des Tagebaus Garzweiler weggetragen, wie "Fridays For Future Deutschland" auf Instagram zeigte.

"Grüne Politik 2023 - nur noch peinlich", schreiben die Aktivisten dazu. Zuvor hatte Thunberg an einer Kundgebung teilgenommen. Dabei soll ein Teil der Demonstration auf den Tagebau zugelaufen sein.

Nachdem am Vortag das von Aktivisten besetzte Dorf Lützerath im rheinischen Braunkohlerevier schneller geräumt worden war als zuvor gedacht, hatte "Fridays for Future" angekündigt: "Ihr nehmt uns das Dorf? Wir nehmen uns den Tagebau." Gerichte hatten RWE die Rechtmäßigkeit des Braunkohleabbaus bestätigt. Klimaaktivisten sehen mit der Verwendung der Braunkohle des Tagebaus die 1,5-Grad-Grenze überschritten. Quelle: dts Nachrichtenagentur