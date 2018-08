Niedersachsen: 54-jähriger Motorradfahrer stirbt bei Verkehrsunfall

In der Gemeinde Handorf im Landkreis Lüneburg ist am Sonntagnachmittag ein 54-jähriger Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Der 41 Jahre alte Fahrer eines Pkw hatte den entgegenkommenden Harley-Davidson-Fahrer beim Abbiegen übersehen, wodurch es zur Kollision kam, teilte die Polizei am Montag mit.

Der Motorradfahrer verstarb trotz des Einsatzes mehrerer Ersthelfer noch am Unfallort. Seine 41-jährige Mitfahrerin wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Pkw-Fahrer erlitt leichte Verletzungen. Insgesamt entstand ein Sachschaden von mehr als 30.000 Euro. Quelle: dts Nachrichtenagentur

