Wilhelmshaven: Unfälle

Am Samstagabend, den 07.10.2023 um 22:36, befuhr ein 48-jähriger Wilhelmshavener mit seinem Pkw die Freiligrathstraße in Richtung Stadtnorden. In Höhe Freiligrathstraße/Preußenstraße kam das Fahrzeug in einer Kurve nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem dort befindlichen Verkehrsmast.

Der 17-jährige Beifahrer wurde bei dem Verkehrsunfall eingeklemmt und musste durch die verständigte Feuerwehr aus dem Pkw befreit werden. Der 17-jährige Beifahrer und ein 18-jähriger Mitfahrer wurden bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt. Der 48-jährige Fahrer stand unter dem Einfluss von Alkohol, ein Test ergab einen Wert von 1,54 Promille. Eine Blutentnahme wurde bei dem Fahrer durchgeführt, der Führerschein wurde beschlagnahmt.



Verkehrsunfall mit Trunkenheit

Am frühen Samstagmorgen, um 02:24 Uhr, befuhr ein 22-jähriger Fahrzeugführer mit seinem Pkw die Hooksieler Landstraße. Am Kreisverkehr zur Kurt-Schumacher-Straße überfuhr der Fahrzeugführer mit seinem Pkw ungebremst die dortige Verkehrsinsel. Der 22-jährige Wilhelmshavener stand unter dem Einfluss von Alkohol, ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,95 Promille. Der Führerschein wurde beschlagnahmt, ein dementsprechendes Strafverfahren eingeleitet. An der Verkehrsinsel und am Pkw entstand Sachschaden.

Verkehrsunfall mit drei beteiligten Pkw

Am Samstag, um 14:00 Uhr, parkte ein 28-jähriger Wilhelmshavener mit seinem Pkw aus einer Parklücke in der Weserstraße aus. Dabei übersieht er eine bevorrechtigte 24-jährige Pkw Führerin, welche mit ihrem Pkw zu dieser Zeit die Weserstraße in Fahrtrichtung Westen befährt. Dabei kommt es zum Verkehrsunfall, ein weiterer parkender Pkw wird bei dem Verkehrsunfall ebenfalls beschädigt. Der Gesamtschaden aller drei Fahrzeuge wird auf ca. 22.000 Euro geschätzt. Die 24-jährige Pkw Führerin wird bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt.

Fahrrad sichergestellt / rechtmäßiger Besitzer gesucht Am Samstag um 11:10 Uhr, wird eine männliche Person in der Marktstraße durch die Polizei kontrolliert. Die Person führt ein hochwertiges Mountainbike der Marke Cube bei sich, welches zuvor augenscheinlich entwendet wurde. Das Mountainbike ist nicht mit einer Fahrradrahmennummer versehen, sodass eine Zuordnung zu dem rechtmäßigen Besitzer momentan nicht möglich ist. Die Polizei sucht nun den rechtmäßigen Besitzer zu dem Mountainbike. Ein Lichtbild des Fahrrades ist der Pressemeldung beigefügt.

Einbruch in mehrere Kellerabteile

Am Samstagnachmittag wurde in mehrere Kellerabteile eines Mehrfamilienhauses in der tom-Brok-Straße eingebrochen. Hierbei wurde u.a. zwei Schleifmaschinen entwendet. Eine Spurensuche wurde durchgeführt, mehrere Strafverfahren eingeleitet.

Quelle: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland (ots)