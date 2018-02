Vier Tote bei Unfall auf A5 in Baden-Württemberg

Bei dem Unfall auf der A5 in Baden-Württemberg am Montag sind vier Menschen ums Leben gekommen. Das teilte die Polizei am Abend mit. Eine Frau wurde mit schweren Verletzungen aus einem der Autos gerettet und mit einem Hubschrauber in eine Klinik geflogen.

Kurz vor dem Walldorfer Kreuz hatte am Mittag ein Lkw in Fahrtrichtung Frankfurt nicht rechtzeitig gebremst und mehrere Autos ineinander geschoben. Auch auf der Gegenfahrbahn ereignete sich ein sogenannter "Gaffer-Unfall" mit insgesamt sieben Fahrzeugen. Bei diesem Unfall gab es drei Verletzte. Quelle: dts Nachrichtenagentur

