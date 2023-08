Bildungskrise in Deutschland: Mangel an Fachkräften und Grundkenntnissen bei Schülern

Wie Vertreter der Bildungsbranche feststellen, stecke die Schulbildung in Deutschland in einer schweren Krise. Besonders im Berliner Schulwesen nehmen die Probleme immer drastischere Ausmaße an. Neben den mangelnden Kenntnissen der Schüler gebe es auch einen akuten Lehrermangel. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Die Bildungsqualität und die Zukunft der Schüler seien laut dem Institut für Qualität und Bildungswesen gefährdet. Experten fordern dringende Maßnahmen zur Verbesserung der Situation." Quelle: RT DE