Ausstellung aus kanadischer und deutscher Perspektive eröffnet

Im Rahmen der Veranstaltung "75 Jahre Befreiung" wurde heute vom Kommandanten der Streitkräfte, Admiral Rob Bauer, die Ausstellung "Er oder ich. Ein Kanadier und ein Deutscher" eröffnet. Die Ausstellung erzählt die Geschichte des Kampfes rundum die Befreiung aus der Perspektive zweier echter Soldaten. Bei der Eröffnung waren auch die Kinder dieser Soldaten anwesend.

Zwei echte Soldaten

Mittelpunkt der Ausstellung sind zwei persönliche, wahrheitsgetreue Geschichten, einmal aus der Sicht eines kanadischen und einmal aus der Sicht eines deutschen Soldaten: Léo Major (1921-2008) aus Québec und Hans Kürten (1925-2019) aus Hitdorf bei Leverkusen. Speziell für die Eröffnung waren auch Sohn Daniel (und Enkel) von Léo Major und Tochter Anita von Hans Kürten anwesend. Nach der Eröffnung trafen sie zum ersten Mal aufeinander, was zu einer emotionalen Begegnung führte. Anschließend besuchten sie gemeinsam die Ausstellung.

"Er oder ich. Ein Kanadier und ein Deutscher"

"Er oder ich" ist roh, schockierend und vor allem eine wahre Geschichte. Zu sehen sind besondere Objekte, beispielsweise eine kanadische Original-Invasionsflagge aus der Normandie und ein deutscher Propagandaleitfaden. Aber auch persönliche Objekte wie die Distinguished Conduct Medal von Léo Major und die Erkennungsmarke von Hans Kürten. Es ist bisher das größte Projekt des Niederländischen Militärmuseums (NMM). Die Ausstellung ist bis zum 26. September zu sehen.

Besonderes Material

Im Arsenal befinden sich zahlreiche große Fahrzeuge wie Frachtwagen, aber auch der besondere deutsche "Tiger II"-Tank, der Königstiger, der äußerst seltene, bemannte V1 und das kanadische Landungsfahrzeug Buffalo sowie der Archer-Tankjäger und der WASP -Flammenwerfer.

Nationales Militärmuseum

Das Nationale Militärmuseum (NMM) ist das Museum zur Bedeutung der Kriegsmacht für die Niederlande in der Gegenwart, Vergangenheit und Zukunft. Das Museum beleuchtet diese Bedeutung anhand von Geschichten, Veranstaltungen und aktuellen Ausstellungen, die einem in Erinnerung bleiben. Neben sechs Themenbereichen, in denen mit modernen musealen Präsentationen die Geschichte der Bodentruppen und der Luftwaffe erzählt wird, gibt es einen enormen Ausstellungsraum, in dem viele imposante Sammlungsstücke wie Flugzeuge, Tanks, Panzerfahrzeuge und Helikopter zu sehen sind, mit besonderem Schwerpunkt auf das Material aus dem Zweiten Weltkrieg. Mehr Informationen finden Sie auf www.nmm.nl oder auf Facebook und Twitter. Dieses Projekt wird u. a. durch den vfonds ermöglicht.

Quelle: Nationaal Militair Museum (ots)