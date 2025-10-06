Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Debatte um Pflichtjahr: Lob und scharfe Einwände

Freigeschaltet am 06.10.2025 um 17:43 durch Sanjo Babić
Streit, Konflikt, attackieren und Widerstand (Symbolbild)
Streit, Konflikt, attackieren und Widerstand (Symbolbild)

Bild: Dieter Schütz / pixelio.de

Der Vorstoß des DIW-Präsidenten Marcel Fratzscher für ein gesellschaftliches Pflichtjahr sorgt für heftige Reaktionen, berichten dpa-Medien; Zustimmung kommt teils aus der Politik, scharfe Ablehnung ebenso.

Befürworter sehen Chancen für mehr gesellschaftlichen Zusammenhalt und Entlastung in sozialen Einrichtungen. Kritiker warnen vor Eingriffen in Freiheitsrechte und vor organisatorischen Hürden. In der Debatte geht es auch um Generationengerechtigkeit und die Frage, wie ein Pflichtdienst rechtlich und finanziell abgesichert werden könnte.

Ob es zu einem konkreten Gesetzesvorschlag kommt, hängt von Mehrheiten im Bundestag und von verfassungsrechtlichen Prüfungen ab. Die Diskussion dürfte die Innen- und Sozialpolitik weiterhin prägen.

Quelle: ExtremNews


