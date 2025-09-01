Aurich: Auto brennt direkt an Hauswand

Den Brand eines Gebäudes haben Einsatzkräfte der Feuerwehren Aurich, Sandhorst und Walle in der Nacht zu Sonntag gerade noch abwenden können. Gegen 04:55 Uhr wurde der Wittmunder Regionalleitstelle ein bereits größeres Feuer in der Lambertistraße gemeldet.

Weitere eingehende Notrufmeldungen konkretisierten das Lagebild auf einen brennenden PKW, der an einer Hausecke im Bereich Große Mühlenwallstraße abgestellt war. Die derweil bereits alarmierten Feuerwehrleute mussten vor Ort unverzüglich Löschmaßnahmen einleiten, um das Übergreifen der Flammen zu verhindern.

Mit zwei Strahlrohren führten Atemschutztrupps die Brandbekämpfung durch. Zeitgleich wurde das angrenzende Gebäude und besonders der Dachbereich mit Hilfe einer Wärmebildkamera auf erhöhte Temperaturwerte kontrolliert, die auf eine Ausbreitung des Feuers hingedeutet hätten. Einzelne Verkleidungsstücke sind zu diesem Zweck ebenfalls entfernt worden. Die Flammen konnten durch die Löscharbeiten mit Wasser und später auch Schaummittel innerhalb einer Viertelstunde unter Kontrolle gebracht werden, ein vollständiges Ausbrennen des Wagens war nicht abzuwenden.

Umfangreiche Nachkontrollen zeigten schließlich, dass ein Feuerüberschlag auf das Gebäude erfolgreich verhindert worden ist. Etwa eine Stunde nach Eintreffen waren auch die letzten Glutnester abgelöscht. Für die Dauer der Maßnahmen musste die Große Mühlenwallstraße halbseitig für den Verkehr gesperrt werden. Im Einsatz waren gut 55 Kräfte der drei Feuerwehren, Rettungsdienst und Polizei, der Energieversorger sowie das Deutsche Rote Kreuz, welches die Arbeiten sanitätsdienstlich absicherte.

Quelle: Freiwillige Feuerwehr Aurich (ots)