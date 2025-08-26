Edenkoben-A65: Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr führt zu Verkehrsunfall

Am 25.08.2025 gegen 13:30 Uhr befuhr eine 41-Jährige mit ihrem blauen Opel-Kleinwagen die BAB 65 von Neustadt kommend in Fahrtrichtung Karlsruhe. In Höhe der Anschlussstelle Edenkoben wollte sie einen vor ihr fahrenden weißen BMW 5er Touring überholen.

Dieser zog unvermittelt ebenfalls auf die linke Fahrspur, sodass die 41-Jährige zur Verhinderung eines Zusammenstoßes mit dem BMW ihr Fahrzeug nach links lenkte und dort mit der Mittelleitplanke kollidierte. Die Leitplanke wurde durch die Kollision in Richtung Gegenfahrbahn aus der Verankerung gehoben.

Das andere Fahrzeug setzte seine Fahrt ohne anzuhalten fort. Bereits zuvor sei die verunfallte PKW-Fahrerin zwischen der Anschlussstelle Neustadt-Süd und Edenkoben mehrfach von dem weißen BMW ausgebremst worden.

Die PKW-Fahrerin wurde bei dem Unfall glücklicherweise nicht verletzt. An ihrem Fahrzeug entstand ein Sachschaden im hohen vierstelligen Bereich. In beiden Fahrtrichtungen musste die linke Spur der BAB 65 aufgrund der beschädigten Mittelleitplanke für eine Dauer von ca. vier Stunden gesperrt werden.

Zeugen, die sachdienliche Angaben zu dem Verkehrsunfall, dem Fahrverhalten der beiden Fahrzeuge vor dem Verkehrsunfall oder zu dem weißen BMW 5er machen können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Edenkoben zu melden.

Quelle: Polizeidirektion Landau (ots)