Korschenbroich: Busfahrer kollabiert - Zehn Verletzte nach Unfall mit Linienbus

Am Freitag (18.08.), gegen kurz nach 13:30 Uhr, kam es an der Bundesstraße zu einem Verkehrsunfall mit einem Linienbus, bei dem zehn Personen verletzt wurden. Der Linienbus mit zwölf Fahrgästen war in Richtung Kaarst unterwegs, als der Busfahrer in Folge eines medizinischen Notfalls plötzlich bewusstlos wurde und die Kontrolle über das Fahrzeug verlor.

Der Bus kam circa 150 Meter nach der Kreuzung Bundesstraße/ Korschenbroicher Straße nach links von der Fahrbahn ab und geriet in einen Grünstreifen. Mit erheblicher Seitenneigung kam das Fahrzeug an einer Böschung zum Stehen. Bei dem Unfall wurden der Busfahrer und zwei seiner Fahrgäste so schwer verletzt, dass sie in Krankenhäuser eingeliefert werden mussten. Sieben weitere Fahrgäste wurden leicht verletzt. Die Verletzten konnten das Krankenhaus noch am selben Tag wieder verlassen. Dritte kamen bei dem Unfall nicht zu Schaden. Für die Dauer der Unfallaufnahme und die Bergung des Linienbusses wurde die Bundesstraße zwischen den Kreuzungen Bundesstraße/ Korschenbroicher Straße und Bundesstraße/ Büttgener Straße gesperrt. Die weiteren Ermittlungen hat das Verkehrskommissariat 1 in Kaarst übernommen. Quelle: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss (ots)