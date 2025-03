Tanken im Wochenvergleich spürbar billiger: ADAC sieht dennoch Luft für weitere Preissenkungen

Die Kraftstoffpreise sind im Vergleich zur vergangenen Woche spürbar gesunken. Hauptursache dafür war der weitere Rückgang des Ölpreises, aber auch der festere Euro trägt dazu bei. Wie die aktuelle ADAC Auswertung der Kraftstoffpreise an den deutschen Tankstellen zeigt, kostet ein Liter Super E10 im bundesweiten Mittel derzeit 1,735 Euro, das sind 1,4 Cent weniger als vor Wochenfrist. Noch deutlicher ist der Preis für Dieselkraftstoff gesunken: ein Liter kostet im Schnitt 1,666 Euro - ein Minus von 1,8 Cent. Das Ende der Heizperiode mit sinkender Heizölnachfrage spielt bei Diesel eine zusätzliche Rolle.

Die Notierungen für ein Barrel Rohöl der Sorte Brent liegen derzeit bei 71 US-Dollar und damit zeitweise auf dem niedrigsten Stand seit etwa fünf Monaten. In der Vorwoche kostete Brent noch über 73 Dollar. Zu diesem Rückgang dürften insbesondere die Zollpolitik der US-Regierung und die daraus resultierenden Sorgen um die Weltwirtschaft geführt haben. Auch hat die OPEC+ angekündigt, die Förderkürzungen zu beenden und ab April wieder mehr Rohöl fördern zu wollen. Hinzu kommt, dass sich der Kurs des Euro im Vergleich zum US-Dollar weiter erholt hat und damit den Import von Rohöl zusätzlich günstiger macht. Beide Faktoren zusammengenommen - geringerer Ölpreis und festerer Eurokurs - müssten jedoch die Spritpreise noch etwas stärker sinken lassen. Daher sieht der ADAC Potenzial für weitere Preisnachlässe an den Tankstellen.

Die Autofahrerinnen und Autofahrern sollten zum Tanken gezielt die günstigste Tankstelle in ihrer Nähe ansteuern. Dies spart nicht nur bares Geld, sondern erhöht den Druck auf überteuerte Tankstationen, die Preise ebenfalls den günstigeren Rahmenbedingungen anzupassen. Für den Preisvergleich empfiehlt der ADAC seine Spritpreis-App "ADAC Drive", über die man rund um die Uhr die aktuellen Preise an den mehr als 14.000 Tankstellen in Deutschland einsehen kann.

Quelle: ADAC (ots)