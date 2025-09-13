Wilhelmshaven: Einbruch in Geschäft

Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Freigeschaltet am 13.09.2025 um 06:30 durch Sanjo Babić
Bild: Polizei
Bild: Polizei

Im Zeitraum von Samstagabend (06.07.2025, 18:00 Uhr) bis Sonntagmittag (07.09.2025, 12:00 Uhr) kam es in der Preußenstraße in Wilhelmshaven zu einem Einbruchsdiebstahl in ein Geschäft.

Am Tatort wurde ein brauner Kunststoffgartenstuhl zurückgelassen, dessen Herkunft bislang nicht bekannt ist. Die Polizei prüft, ob dieser im Zusammenhang mit der Tat steht.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zur Herkunft des Gartenstuhls geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Wilhelmshaven unter der Telefonnummer 04421 942-0 zu melden.

Quelle: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland (ots)

