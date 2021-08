Kürten: Pkw gerät in den Gegenverkehr: 3 verletzte Personen

Heute Morgen (19.08.) um 09:15 Uhr ist es auf der Odenthaler Straße (L 296) in Bechen zu einem Frontalzusammenstoß gekommen. Ein 26-jähriger Kürtener war mit seinem Nissan von Bechen in Richtung Odenthal unterwegs. In einer Rechtskurve geriet er aus zunächst unbekanntem Grund in den Gegenverkehr und kolldierte mit einem entgegen kommenden Renault.

Möglicherweise war die Fahrbahn bereits vor dem Unfall durch eine Kraftstoffspur derart rutschig, dass der Kürtener die Kontrolle über seinen Pkw verlor. Der Unfallverursacher verletzte sich bei dem Aufprall schwer und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Fahrerin des Renault, eine 41-jährige Kürtenerin, wurde bei dem Aufprall glücklicherweise nur leicht verletzt. Ebenso ihr auf dem Beifahrersitz befindliches 7-jähriges Kind, das vorsorglich zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht wurde. Beide Pkw wurden erheblich beschädigt und waren nicht mehr fahrbereit. Der Gesamtschaden wird auf circa 10.000 Euro geschätzt. Beide mussten anschließend abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme und die Bergung der Fahrzeuge sperrte die Polizei für rund zwei Stunden die Unfallstelle. Da bei dem Unfall auch Betriebsstoffe auf die Fahrbahn sowie den angrenzenden Grünstreifen gelaufen waren, sperrte die alarmierte Straßenmeisterei die Fahrbahn mit Absperrmaterial ab und beauftragte eine Fachfirma mit der Reinigung, was bis in die Nachmittagsstunden andauerte.

Quelle: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis (ots)