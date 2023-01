Zahl der Kirchenaustritte steigt auch in deutschen Metropolen

In deutschen Metropolen wurden 2022 deutlich mehr Kirchenaustritte registriert als im Vorjahr. Das ergab eine Rundfrage der Kölnischen Rundschau. In Hamburg stieg die Zahl der Kirchenaustritte demnach um 55,1 Prozent auf 23 672 und in München um 20,3 Prozent auf 26860, wie die zuständigen Behörden der Rundschau mitteilten. Frankfurt registrierte 9155 Austritte (plus 19,3 Prozent) und Leipzig 3241 (plus 6,4 Prozent).

In Köln war die Zahl der Kirchenaustritte um fünf Prozent auf 20 31 gestiegen. Aus Berlin waren noch keine Zahlen zu erhalten. In den ersten drei Quartalen war die Zahl der Austritte gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 28,2 Prozent auf 18 018 gestiegen.

Quelle: Kölnische Rundschau (ots)