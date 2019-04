Vier von fünf Pflegekräften empfinden mangelnde Wertschätzung

Nur 18 Prozent der Pflegefachkräfte in Deutschland sind davon überzeugt, für ihre Arbeit ausreichend öffentliche Anerkennung zu erhalten. Dagegen haben 79 Prozent der Pflegenden das Gefühl, dass es zu wenig Wertschätzung für ihre Tätigkeit gibt.

Das zeigt eine aktuelle Umfrage des Meinungsforschungsunternehmens Civey unter 500 repräsentativ ausgewählten Pflegekräften im Auftrag des Verbandes der Privaten Krankenversicherung (PKV). "Dieses Ergebnis ermahnt uns, dass es bei der Pflege nicht nur um Geld geht", sagt PKV-Verbandsdirektor Florian Reuther. "Pflegerinnen und Pfleger haben unsere Wertschätzung verdient, denn ihre Zuwendung und ihr Engagement tragen jeden Tag dazu bei, Deutschlands Gesundheitssystem zu einem der besten der Welt zu machen".

Der PKV-Verband will deshalb die Menschen dazu ermuntern, den Pflegekräften öffentlich "Danke" zu sagen. Gelegenheit dazu bietet eine neue Runde des Wettbewerbs "Deutschlands beliebteste Pflegeprofis". Noch bis zum 30. April 2019 können auf der Website www.deutschlands-pflegeprofis.de besonders engagierte Profis oder ganze Teams für den Wettbewerb nominiert werden - von ihren Patienten und deren Angehörigen oder auch von Kolleginnen und Kollegen.

In einer Online-Abstimmung vom 2. Mai bis 15. Juni können alle Bürgerinnen und Bürger über die beliebtesten Pflegeprofis in den 16 Bundesländern entscheiden - wobei es auch Sonderpreise für Pflege-Azubis gibt. In einer zweiten Runde werden dann die Bundessieger gewählt.

Alle Gewinner treffen sich am 21. November zu einer festlichen Gala im Berliner Reichstagsgebäude. Dort erhalten "Deutschlands beliebteste Pflegeprofis" ihre Auszeichnung aus den Händen von Staatssekretär Andreas Westerfellhaus, Pflegebevollmächtigter der Bundesregierung und Schirmherr des Wettbewerbs.

Quelle: PKV - Verband der Privaten Krankenversicherung e.V. (ots)