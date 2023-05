Aue: Sind heutige Gewerkschaften Teil des Problems und nicht der Lösung?

Der Deutsche Gewerkschaftsbund hat zwar 5,6 Millionen Mitglieder aus 8 großen Einzelgewerkschaften, sein Mobilisierungspotential auf der Straße bleibt allerdings überschaubar: So nahmen am gestrigen 1. Mai, dem Tag der Arbeit, in ganz Deutschland nach DGB-Angaben insgesamt 288.000 Menschen an zahllosen Kleinkundgebungen teil. Dies berichtet der Fernsehsender "AUF1".

Weiter berichtet der Sender: "Das Monopol auf die Vertretung der Arbeiter durch die Gewerkschaften wird längst in Frage gestellt. Insbesondere seit klar ist, dass diese nicht gewillt sind, sich gegen die globalistischen Pläne der Deindustrialisierung Deutschlands zu stellen.

Im erzgebirgischen Aue protestierten gestern jene, die sowohl mit der Globalisierung als auch mit den systemkonformen Gewerkschaften unzufrieden sind." Quelle: AUF1