Blackout in Dresden: Komplettes Stadtgebiet und Umland ohne Strom

In der sächsischen Landeshauptstadt fiel am Montag gegen 14 Uhr in der ganzen Stadt der Strom für bis zu eine Stunde aus. Fahrstühle und Straßenbahnen standen still, in Haushalten und Supermärkten ging nichts mehr. Auch das Ampelsystem gab den Geist auf.

Im gesamten Dresdner Stadtgebiet und den umliegenden Ortschaften fiel am Montagmittag der Strom aus, wie die Sächsische Zeitung berichtet. Neben dem gesamten Stadtgebiet waren demnach Pirna, Heidenau, Radebeul, Wilsdruff, Freital, Klingenberg und Rabenau ebenfalls davon betroffen. Die Dresdner Verkehrsbetriebe teilten mit, dass Straßenbahnen zum Erliegen gekommen waren. Sämtliche Ampeln in der Stadt fielen ebenfalls aus, zeitweise waren keine Telefonate möglich. Die Feuerwehr wurde zu zahlreichen Einsätzen gerufen, unter anderem wegen Menschen, die in stecken gebliebenen Fahrstühlen festsaßen. Auf Grund des Stromausfalls sind unter anderem zahlreiche Personen in Aufzügen stecken geblieben. Wir sind unterwegs und arbeiten die Einsatzstellen ab. Das Personal in der #IRLS wurde aufgestockt.⚠️Bitte halten Sie den #Notruf 112 für Notfälle frei!⚠️ #Stromausfall #Dresden — Feuerwehr Dresden (@FeuerwehrDD) September 13, 2021 Für etwa eine halbe Stunde gingen die Lichter der elektronischen Abfahrtstafeln am Hauptbahnhof und am Bahnhof Neustadt aus, in Geschäften streikten unter anderem die elektronischen Türanlagen. Die Bild berichtet, dass wegen des Stromausfalls auch der Radioempfang in der Region Dresden auf UKW und DAB+ teilweise gestört war. In ganz #Dresden #Blackout. #Mobilfunk war 15 Minuten weg, seit 14:00 Uhr Strom weg, Tankstellen und Läden zu, Straßenbahnen stehen, alle Ampeln ausgefallen. Hoffe es ist nicht schlimmes. pic.twitter.com/gtAn3oBCpo — Holger Schulze (@HolgerAtSocial) September 13, 2021 Eine Sprecherin des örtlichen Stromversorgers SachsenEnergie sagte: "Es gab eine größere Störung im Hochspannungs-, Mittelspannungs- und Niederspannungsnetz." Im Umspannwerk Dresden Süd sei es um 13.53 Uhr zu einem technischen Defekt gekommen. Die Ursache ist bislang noch unklar. Beim Hochfahren des Systems gegen 14.30 Uhr habe es einen zweiten Ausfall gegeben, der wieder das komplette Stadtgebiet erfasste. Seit 15.30 Uhr fließe der Strom wieder überall störungsfrei.

