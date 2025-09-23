Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Pößneck: Eigentümer von Crossmaschine gesucht

Pößneck: Eigentümer von Crossmaschine gesucht

Freigeschaltet am 23.09.2025 um 15:55 durch Sanjo Babić
Bild: Polizei

Am Montagmittag fanden Anwohner der Rudolf-Breitscheid-Straße in Pößneck eine hinter Garagen abgestellte, ungesicherte Crossmaschine 225ccm. Das Kraftrad wurde als Fundsache durch ein Abschleppunternehmen sichergestellt und nun sucht die Polizei den rechtmäßigen Eigentümer anhand der beigefügten Bilder.

Bild: Polizei

Der Eigentümer kann sich unter Benennung eines entsprechenden Nachweises bei der Polizei in Schleiz unter Nennung der Vorgangsnummer 0247747 melden.

Quelle: Landespolizeiinspektion Saalfeld (ots)

