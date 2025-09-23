Pößneck: Eigentümer von Crossmaschine gesucht

Am Montagmittag fanden Anwohner der Rudolf-Breitscheid-Straße in Pößneck eine hinter Garagen abgestellte, ungesicherte Crossmaschine 225ccm. Das Kraftrad wurde als Fundsache durch ein Abschleppunternehmen sichergestellt und nun sucht die Polizei den rechtmäßigen Eigentümer anhand der beigefügten Bilder.

Der Eigentümer kann sich unter Benennung eines entsprechenden Nachweises bei der Polizei in Schleiz unter Nennung der Vorgangsnummer 0247747 melden. Quelle: Landespolizeiinspektion Saalfeld (ots)