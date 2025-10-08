Geist von Preußen? – Schnellroda feiert konservatives Traditionsbild

Der DK berichtet über eine performative „Rückkehr“ des Kulturpessimisten Oswald Spengler beim Preußenfest in Schnellroda – als rhetorische Figur in der aktuellen Lager-Selbstvergewisserung. Der Text ist Inszenierung und Kommentar zugleich.

Im Kern dient das Motiv der identitätspolitischen Rahmung („Zivilisationsverfall vs. Disziplin“). Politische Relevanz entsteht weniger aus Fakten als aus Mobilisierung – Kultur wird zur Kulisse politischer Selbstverortung. Quelle: ExtremNews