Geist von Preußen? – Schnellroda feiert konservatives Traditionsbild

Freigeschaltet am 08.10.2025 um 12:17 durch Sanjo Babić
Oswald Arnold Gottfried Spengler, Archivbild
Oswald Arnold Gottfried Spengler, Archivbild

Foto: Fotograf
Lizenz: CC BY-SA 3.0 de
Die Originaldatei ist hier zu finden.

Der DK berichtet über eine performative „Rückkehr“ des Kulturpessimisten Oswald Spengler beim Preußenfest in Schnellroda – als rhetorische Figur in der aktuellen Lager-Selbstvergewisserung. Der Text ist Inszenierung und Kommentar zugleich.

Im Kern dient das Motiv der identitätspolitischen Rahmung („Zivilisationsverfall vs. Disziplin“). Politische Relevanz entsteht weniger aus Fakten als aus Mobilisierung – Kultur wird zur Kulisse politischer Selbstverortung.

Quelle: ExtremNews

